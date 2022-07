primera-escuela-con-nombre-de-latino-en-nc

High Point, NC.- La primera escuela en Carolina del Norte con el nombre de una persona latina abrirá sus puertas en 2023 en la ciudad High Poin, condado Guilford.

Sylvia Mendez Newcomers School es el nombre de la nueva escuela que honra a la activista por los derechos civiles Sylvia Méndez.

La Junta de Educación de las Escuelas del Condado de Guilford aprobó el nombre durante una sesión en mayo. Está previsto que la unidad educativa reciba a estudiantes inmigrantes y refugiados desde el grado 3ro de primaria hasta el grado 12avo de secundaria.

Mientras se forman en clases los estudiantes podrán aprender inglés como segunda lengua.

The future High Point newcomer’s school will be the first in NC named after a Latino person.The Board approved the name Sylvia Mendez Newcomers School. The vote came after a 30-minute public hearing at the session, and 30-day public comment period: https://t.co/bv8g8xyuPY

— Guilford Co. Schools (@GCSchoolsNC) June 1, 2022