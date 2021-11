“Girls on the Run”: Corre y apoya a las niñas de Charlotte

Charlotte, NC.- Girls on the Run en más que una carrera. El sábado 20 de noviembre podrás sumarte a esta actividad en Charlotte y también ayudar a las niñas que participan en este programa.

La carrera de 5K es el evento de celebración culminante para las niñas que participan en este programa de desarrollo. Este año se realizará en Whitehall Corporate Center.

La carrera ya es tradición. El año pasado se hizo de manera virtual debido a la pandemia.

Para conocer toda la información sobre el evento y registrarse puedes ingresar AQUÍ.

Ver más: Apúntate en este programa y recibe un regalo para Navidad

Girls on the Run es el único programa nacional de desarrollo juvenil positivo para niñas basado en la actividad física con pruebas convincentes del impacto del programa, señala en su sitio web.

Los organizadores sostienen que la carrera es una celebración de las niñas, entrenadoras y la comunidad. “Completar un 5K les da a nuestras niñas un sentido tangible de logro, así como un marco para establecer y alcanzar metas en la vida”.

Una carrera familiar

La carrera es un evento familiar y está abierta al público. Todos son bienvenidos a participar en los 5K y las actividades de celebración. Los participantes recibirán una camiseta del evento y una medalla de finalista.

La carrera comenzará a las 9 am. Previamente, a las 7:30 am, se realizará el Festival Girls on the Run 5k.

Ver más: Panthers y Charlotte FC se unen para celebrar inicio de la Navidad

Durante el programa de formación las niñas participan en lecciones que fomentan la confianza, crean conexiones entre compañeros y promueven el servicio comunitario

Girls on the Run tiene sede en Charlotte. Es una organización sin fines de lucro con consejos locales en los 50 estados.

Video: Vacunas para niños de 5 a 11 años en el condado Mecklenburg