Los ganadores de los Urban Design Awards

Charlotte, NC.- La ciudad de Charlotte y la Escuela de Arquitectura de UNC Charlotte anunciaron a los 12 ganadores de la segunda edición de los Urban Design Awards.

El evento de reconocimiento se llevó a cabo en la sede del Charlotte Urban Design Center. Un jurado comunitario diverso eligió a los ganadores.

Urban Design Awards tiene como objetivo reconocer y celebrar el diseño urbano de calidad en Charlotte al tiempo que fomenta el debate comunitario continuo sobre lo que hace que los lugares sean únicos y excelentes, señaló un comunicado de la ciudad.

«Los Urbies brindan una atención muy necesaria a la creación de espacios memorables que mejoran nuestra calidad de vida y despiertan la imaginación colectiva», dijo el director de la Escuela de Arquitectura de UNC Charlotte.

Para la directora interina de planificación de Charlotte, Alyson Craig, los premios muestran cuán importante es el diseño urbano para la calidad de vida y cuán significativos son los lugares públicos para Queen City.

"From preservation to walkability, to treasured public places and life on the street, these awards celebrate all the elements that make our city a great place to live, work and play," – @alysoncraigCLT

Congratulations to the 2022 Urban Design Awards winners! pic.twitter.com/80Bph1B421

— City of Charlotte (@CLTgov) October 28, 2022