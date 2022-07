Charlotte, NC.- Impresionantes espectáculos de fuegos artificiales iluminaron el cielo en Charlotte con motivo de la conmemoración de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de Julio.

Uno de los shows pirotécnicos más esperados fue el de Truist Field, considerado el más importante de la ciudad y sus alrededores.

Ver más: Fuegos artificiales y parrilladas: A disfrutar con responsabilidad

Después del juego USA Baseball Stars vs. Stripes comenzó el tradicional espectáculo que volvió al estadio después de suspensiones consecutivas debido a la pandemia de COVID-19.

Happy Fourth of July! Celebrate at #Carowinds with the final fireworks show of the long weekend.

Fireworks begin at 9:30 PM. pic.twitter.com/odP2zluuRp

— Carowinds (@Carowinds) July 4, 2022