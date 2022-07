Fuegos artificiales y parrilladas: A disfrutar con responsabilidad

Charlotte, NC.- El fin de semana del 4 de Julio los fuegos artificiales y parrilladas son centros de las actividades de celebración de muchos de los residentes en Carolina del Norte. Pero, para ello hay que disfrutar con responsabilidad para reducir riesgos de lesiones o accidente durante los eventos y reuniones.

“Los fuegos artificiales van de la mano con las celebraciones del 4 de julio, pero pueden ser muy peligrosos si no se manejan adecuadamente. Por lo tanto, nuestro mensaje es simple: deje los fuegos artificiales a los profesionales”, dijo el comisionado Mike Causey, quien también es el Jefe de Bomberos del Estado.

“Y si bien una parrilla es agradable a la vista y al olfato durante las celebraciones con familiares y amigos, es importante hacer de la seguridad una prioridad”.

Ver más: Dónde ver shows de fuegos artificiales en Charlotte

Tanto la Oficina del Comisionado de Seguros como el condado Mekclenburg invitan a disfrutar con responsabilidad de los fuegos artificiales y parrilladas.

El condado indica que cada año se reportan más de 19.500 incendios debido a los fuegos artificiales. Las quemaduras representan el 44 % de las lesiones en la sala de emergencias.

Nearly 20K fires reported every year are because of fireworks. Before you set some off or fire up the grill, make sure you follow these Fire Marshal-approved tips for a safe & doctor-free Fourth of July » https://t.co/pVliZhk7s9 pic.twitter.com/NRrN3Jr3n9

— Mecklenburg County (@MeckCounty) June 30, 2022