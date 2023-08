Friday Health Plans tiene fecha límite, ¿qué hacer?

Charlotte, NC.- Friday Health Plans of North Carolina (FHP-NC) tiene fecha límite. Los beneficiarios deben cambiar de seguro para no quedar sin cobertura.

El plazo final es el día jueves 31 de agosto para elegir un nuevo plan de seguro médico, informó el Departamento de Seguros de Carolina del Norte.

FHP-NC fue puesta en suspensión de pagos este año debido a insolvencia e incapacidad para recaudar fondos adicionales de inversores externos. La medida ayudó a proteger a los asegurados de Carolina del Norte.

