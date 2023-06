fbi-aumenta-recompensa-en-caso-de-muerte-de-tres-mujeres

Charlotte, NC.- El FBI anunció un aumento en la recompensa monetaria por información relacionada al caso de la muerte de tres mujeres en Carolina del Norte.

El FBI y el Departamento de Policía de Lumberton están trabajando para resolver este complejo caso que se remonta a 2017.

Entre el 18 de abril y el 3 de junio de ese año, las autoridades encontraron los cuerpos de tres mujeres en un radio de cuatro cuadras.

Las víctimas fueron identificadas como Christina Bennett, Rhonda Jones y Megan Oxendine.

Bennett fue encontrada muerta dentro de una casa en Peachtree Street el 18 de abril. Ese mismo día fue hallado el cuerpo sin vida de Jones en una casa en East 5th Street.

A Oxendine la hallaron el 3 de junio en una casa en East 8th Street.

The #FBI has increased the reward offered to determine who is responsible for the deaths of three women in Lumberton, North Carolina. The reward is now up to $75,000. https://t.co/rK0KAoGnCp pic.twitter.com/NPRZfuaFmm

— FBI Charlotte (@FBICharlotte) June 2, 2023