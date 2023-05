Sospechoso de Charlotte entre los más buscados por el FBI

Charlotte, NC.- Un sospechoso de homicidio en la ciudad de Charlotte figura en la lista de los fugitivos más buscados por el FBI.

El FBI está pidiendo colaboración a la población en Estados Unidos para dar con el paradero de los sospechosos y anunció que aumentó la recompensa de $ 100.000 a $ 250.000 por información que conduzca al arresto de uno de los diez fugitivos más buscados.

“El FBI reconoce el papel crucial que ha desempeñado la asistencia pública en el seguimiento de los fugitivos a lo largo de los años”, dijo el subdirector Luis Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI en un comunicado.

«El aumento de las recompensas para los diez fugitivos más buscados idealmente obtendrá información pública adicional que resulte en la captura de estos peligrosos criminales».

En los sospechosos aparece uno que está vinculado a Carolina del Norte. Se trata de Alejandro Rosales Castillo, de 24 años, quien es buscado por el asesinato en 2016 de su exnovia Truc Quan “Sandy” Ly Le, de 23 años.

The #FBI announced rewards for information leading directly to the arrest of a Ten Most Wanted Fugitive is now up to $250,000. That includes a fugitive from Charlotte, North Carolina. @CMPD is leading the local investigation. https://t.co/wP0xz5SWbw pic.twitter.com/6URwbUA8hL

— FBI Charlotte (@FBICharlotte) May 25, 2023