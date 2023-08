Falleció presidente de la Junta de Comisionados de Union

Union, NC.- Stony D. Rushing, presidente de la Junta de Comisionados de Union, falleció el miércoles 9 de agosto debido a complicaciones de salud.

El condado Union confirmó el deceso en un comunicado en el que destacó que Rushing murió “después de una valiente batalla con problemas de salud durante el año pasado”.

Rushing fue elegido a la Junta de Comisionados por primera vez en 2002 y sirvió hasta 2006, y nuevamente desde noviembre de 2014 hasta el presente. Sus compañeros miembros lo habían elegido para servir como presidente dos veces durante sus cuatro mandatos.

El comunicado del condado no detalla la enfermedad contra la que batalló el funcionario fallecido a los 51 años.

As we grieve the loss of Board of Commissioners Chairman Stony D. Rushing, we honor his service to Union County and impact on our community.

The Union County flag is lowered at county facilities as we mourn the passing of our board chairman.https://t.co/scGz3PtQgV pic.twitter.com/DJzxRqxG58

— Union County NC (@UnionCountyNC) August 9, 2023