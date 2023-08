Encuesta: Qué preocupa a padres latinos para el nuevo año escolar

Charlotte, NC.- No solo los estudiantes se preparan para el nuevo año escolar, también los padres latinos están atentos al regreso a clases de sus hijos e incluso tienen algunas preocupaciones como lo revela una reciente encuesta.

El 50% de los padres latinos asegura estar preocupado por la salud mental de sus hijos en el marco del regreso a clases.

El estudio de campo fue realizado por la Unión Nacional de Padres y UnidosUS, dos organizaciones vinculas a la comunidad hispana en Estados Unidos.

Christy Moreno, representante de la Unión Nacional de Padres, conversó con Progreso Hispano News y explicó que las familias latinas de diversas zonas en el país están preocupadas por la salud mental de sus hijos y su relación con el rendimiento escolar.

Qué preocupa a padres latinos para el nuevo año escolar

El 50% de los padres latinos encuestados dice que las escuelas tienen que hacer más para atender la salud mental de los niños, indicó Moreno. El 27% de ellos cuenta que en sus escuelas, en sus comunidades de aprendizaje, no hay recursos disponibles, no hay información, no hay asesoramiento y no hay consejeros para apoyar a los niños.

La encuesta también muestra que los padres latinos quieren que la economía, la violencia armada, el crimen y la seguridad pública, y la educación sean el foco de los políticos y creadores de las políticas estadounidenses que apoyan la educación bilingüe.

Según la encuesta, el 84 % de los padres latinos pide que a las familias de estudiantes que asisten a escuelas públicas se les dé un financiamiento adicional para buscar recursos fuera de la escuela porque el acceso a la salud mental está muy limitado por la demanda.

Alertas de salud mental

Christy Moreno reveló una estadística “bastante alarmante” de 2021. “El suicidio fue la segunda causa de muerte entre nuestros niños de 10 a 14 años. Mucho de eso está impactado por su experiencia escolar, los niños tradicionalmente pasan a veces más tiempo en la escuela que en el hogar”.

Recordó el número 988, la línea de prevención del suicidio y crisis, que funciona las 24 horas del día e incluye atención en español y ofrece recursos.

La representante de la Unión Nacional de Padres dijo que el bullying y el ciberbullying están a la orden del día tristemente y esta una de las razones principales que impacta en la salud mental en los niños mientras están en sus escuelas o comunidades de aprendizaje.

“Es muy importante que como padres estemos muy alertas, estemos siempre en conversación con nuestros hijos y sobre todo también que formemos relaciones estrechas con sus maestros, con sus administradores escolares y con otros padres de familia”.

Video: Padres latinos preocupados por la salud mental de sus hijos