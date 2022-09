estudiante-arrestado-por-amenaza-de-tiroteo-masivo

Charlotte, NC.- Un estudiante de Charlotte resultó arrestado después haber amenazado en redes sociales con un tiroteo en la escuela, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg indicó que el 19 de septiembre, un oficial de recursos escolares en Southwest Middle fue alertado por el personal de la escuela de una amenaza de tiroteo masivo en Instagram.

Los oficiales rastrearon la cuenta hasta un estudiante de 8º grado. Llevaron a cabo una llamada y conversación en la residencia del estudiante y el joven admitió haber hecho la amenaza.

La policía indicó que se procedió a la detención del estudiante, cuya identidad no será revelada por tratarse de un menor de edad. Los oficiales no encontraron ningún arma en la casa.

Los oficiales además se pusieron en contacto con otro estudiante que compartió un mensaje adicional que podría ser percibido como una amenaza; sin embargo, no lo acusaron.

Making a school threat is not a prank – it’s a crime. Great work by a school resource officer and our Steele Creek Division officers to investigate a threat of mass violence against a local school and make a quick arrest. (1/4) pic.twitter.com/bpAr77ZTQb

— CMPD News (@CMPD) September 26, 2022