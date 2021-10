Escuela de Charlotte tendrá nombre de esclavo

Charlotte, NC.- Una escuela de Charlotte dejó atrás su historia confederada y actualizó su nombre por el de un esclavo que se convirtió en hombre de negocios.

Barringer Academic Center ahora se llamará Charles H. Parker Academic Center.

Parker era un activista local que ayudó a construir la comunidad de West Boulevard. Él nació como esclavo pero aprendió a leer y escribir. Con el tiempo se convirtió en un prominente hombre de negocios.

Charles H. Parker ayudó a fundar escuelas e iglesias. También apoyó a afroamericanos en la construcción de sus casas.

«Él estaría emocionado”, dijo la Dra. Valeria Avery, bisnieta de Parker durante el acto de cambio de nombre de la escuela de Charlotte.

La escuela que ahora lleva su nombre está ubicada en lo que anteriormente era una finca de su propiedad.

Dr. Valeria Avery thanks the district for recognizing and honoring all of the tireless work that her great grandfather, Charles H. Parker, did in the Charlotte community @ParkerAC_CMS pic.twitter.com/q5FJmedhUK

— CMS (@CharMeckSchools) October 6, 2021