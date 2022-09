En NC se pagarán impuestos sobre alivio de deudas estudiantiles

Charlotte, NC.- El reciente alivio de deudas estudiantiles universitarias anunciado por la Administración Biden estará excluido del impuesto federal sobre la renta. Pero, en Carolina del Norte tiene otra condición.

El plan federal ofrece un alivio de las deudas estudiantiles de $10.000 y del doble para los beneficiarios de la Beca Pell del Departamento de Educación.

Los prestatarios son elegibles para este alivio si su ingreso individual es inferior a $125.000 ($250.000 para parejas casadas).

El alivio no será tomado en cuenta como impuesta federal debido a que el Congreso promulgó la Sección 108(f)(5) del Código de Impuestos Internos como parte del Plan de Rescate Estadounidense.

Esto permitió ampliar los tipos de condonación de préstamos estudiantiles que no se tratarían como ingresos imponibles a efectos del impuesto federal sobre la renta.

Pero, en Carolina del Norte la Asamblea General no adoptó la Sección 108(f)(5) del IRC para fines del impuesto estatal sobre la renta, recordó el Departamento de Ingresos. Por lo tanto, la condonación de préstamos estudiantiles excluida de conformidad con IRC 108(f)(5) actualmente se considera ingreso imponible en el estado.

Currently, student loan forgiveness is considered taxable income in NC if excluded from gross income pursuant to IRC 108(f)(5). The Department is monitoring any enactments by the North Carolina General Assembly that could change the taxability of student loan forgiveness in NC. pic.twitter.com/SQZBqpTwko

— N.C. Dept of Revenue (@NCDOR) August 31, 2022