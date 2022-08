Cuidado con estafas de alivio de deudas estudiantiles

Charlotte, NC.- Las deudas estudiantiles universitarias ahora han sido aliviadas en todo el país, según anunció de la Administración Biden la semana pasada. Por eso, desde Carolina del Norte hacen un llamado a evitar caer en estafas.

El presidente Joe Biden anunció que condonará a millones de estudiantes universitarios parte de la deuda que adquirieron con el Gobierno Federal para cubrir los gastos de estudios.

De las deudas estudiantiles serán perdonados hasta $10.000 por universitario, siempre que ganen menos de $125.000 al año. Para los beneficiarios de las becas Pell, el alivio será de $20.000.

El gobierno también anunció recientemente cambios importantes en la Condonación de Prestamos por Servicio Público (PSLF) y planes de pago basados en los ingresos.

El Departamento de Justicia de Carolina del Norte señaló en un comunicado que hay que estar alerta. “Como siempre, los estafadores aprovecharán esta buena noticia para robar su dinero e información personal”.

A continuación una serie de consejos del departametno para evitar las estas de alivio de deudas estudiantiles:

Si una persona desconocida que llama o envía un correo electrónico solicitando su información personal, incluyendo su identificación de Ayuda Estudiantil Federal (FSA ID), no responda. Su administrador de préstamos y el Departamento de Educación (DOE) no le pedirán información personal por teléfono o en un correo electrónico.

🚨ALERT🚨Following the federal government's announcement on student loan repayment and relief, student loan scammers are looking to take advantage of hard-working people. Check out these tips to avoid getting scammed: https://t.co/RhnQgiOMFE pic.twitter.com/WZvgLckVnw

— NC Attorney General (@NCAGO) August 29, 2022