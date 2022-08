Presidente Biden perdonará deuda estudiantil

Washington, DC.- El presidente Biden anunció que perdonará parte de la deuda estudiantil a millones de estudiantes universitarios, que adquirieron con el Gobierno Federal para cubrir los gastos de estudios, lo que muchos traducen como una estrategia electoral de cara a los comicios legislativos.

Este anuncio de Biden es producto de un debate interno de la administración Biden de meses. Luego también de la interrupción de los pagos de deuda estudiantil como una de las medidas de alivio tomadas por la pandemia del covid-19.

Desde la cuenta de Twitter de Joe Biden, @POTUS el presidente publicó, «Cumpliendo con una de mis promesas de campaña, mi Administración está anunciando un plan para dar a las familias trabajadoras y de clase media un poco de espacio para respirar».

De este modo, el anuncio valora perdonar hasta $10.000 por estudiante. Sin embargo, esta medida estará condicionada solo para aquellos que ganan menos de $125.000 al año. Esta decisión también viene precedida por la presión del ala progresista del Partido Demócrata y organizaciones que representan a minorías raciales.

