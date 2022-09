Ampliada en NC elegibilidad de vacuna contra viruela del mono

Charlotte, NC.- Cada vez más personas son elegibles para recibir la vacuna contra la viruela del mono en Carolina del Norte.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS, por sus siglas en inglés) informó que el estado amplió la elegibilidad después de un análisis sobre la evolución de las tendencias de casos y el aumento de la oferta de la vacuna.

La ampliación de elegibilidad de vacuna contra viruela del mono comenzará a aplicar el miércoles 7 de septiembre en todo el estado, indicó un comunicado de NCDHHS.

Si bien cualquiera puede contraer la viruela del mono, casi todos los casos de Carolina del Norte siguen siendo en homosexuales, bisexuales u otros hombres que tienen sexo con hombres. A nivel nacional, los CDC informan que el 78,9% de las personas informan contacto sexual de hombre a hombre.

Monkeypox is a disease that can make you sick, including a rash, which may look like pimples or blisters, often with an earlier flu-like illness. Monkeypox can spread to anyone through close, personal, often skin-to-skin contact. https://t.co/JaQAX2S7tU pic.twitter.com/FR7USjhR4X

— NCDHHS (@ncdhhs) September 2, 2022