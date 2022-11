Charlotte, NC.- El peso del voto latino puede inclinar balanzas en Carolina del Norte y sobre todo determinar las políticas locales que pueden afectar a la comunidad hispana del estado.

Este martes 8 de noviembre son las elecciones intermedias y desde la organización El Pueblo están en campaña permanente para que los latinos voten.

Los latinos representan casi el 4% de los votantes registrados en Carolina del Norte, cerca del 30% tiene entre 18 y 24 años.

María González, deputy director El Pueblo, explicó que las elecciones de este martes son importantes porque la latina es una de las comunidades más recientes en Carolina del Norte.

En otros estados, como California y Texas, los latinos tienen viviendo ahí por generaciones, pero Carolina del Norte es más joven en términos de comunidad hispana.

“Las políticas locales (en Carolina del Norte) se están creando quizás por personas que no son hispanas, que no conocen a la comunidad hispana y no conocen nuestras necesidades”, comentó González. Ella considera que esta es una de las razones fundamentales de por qué es importante el voto latino.

Ella puso como ejemplo el cargo de alguacil que es de elección popular en cada condado. Los sheriff deciden si trabajan en colaboración con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), acotó.

“Bastante de la comunidad hispana es indocumentada entonces es una posición (alguacil) que nos afecta, que afecta a nuestras familias”, agregó.

El peso del voto latino en las elecciones intermedias

El peso del voto latino cada vez es mayor. Este grupo poblacional está en aumento en Carolina del Norte. La participación cívica es clave.

Sin embargo, hay quienes se niegan a participar, según González quien ha sido testigo del rechazo en visitas que ha hecho a las comunidades para incentivar al voto. Muchos tienen temor de proporcionar alguna información que los vaya a afectar.

Otros argumentos para no participar es que “no importa” o “siempre sale (gana) el mismo”, según han dicho los latinos en las visitas puerta a puerta.

Desde la organización tratan de explicar que en las elecciones locales del 8 de noviembre, “100% sí importa tu voto”. María González sostiene que en este tipo de elecciones pocas personas votan y los cargos se eligen con tan solo cientos de votos de diferencia en un distrito.

Este martes si todavía tiene alguna duda sobre votar visite votemosnc.com y elpueblo.org para conocer más sobre la importancia de la participación cívica, especialmente de la comunidad latina.

