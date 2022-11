Qué esperar el día de las elecciones en Carolina del Norte

En parte, esto es para asegurar que los procedimientos electorales rutinarios y requeridos no sean mal interpretados o tergiversados. Las elecciones son el producto de una extensa planificación y preparación, con miles de trabajadores electorales bipartidistas, cientos de observadores partidistas y las juntas electorales bipartidistas del condado observando cada paso.

Las siguientes son 10 cosas que puede esperar el día de las elecciones e inmediatamente después:

Estos no son indicios de actividad maliciosa y existen procesos para responder a cada escenario. Por ejemplo, si un tabulador de boletas no funciona correctamente, se pueden traer funcionarios capacitados para repararlo, o se puede reemplazar la máquina por una copia de seguridad certificada y probada. Los condados tienen planes de respaldo en caso de una falla de energía. El día de las elecciones, más de 2650 lugares de votación estarán abiertos de 6:30 am a 7:30 pm En todo el estado, cientos de miles de votantes emitirán sus votos. Los problemas menores aislados no son inusuales, dada la escala de las operaciones del día de las elecciones en los 100 condados.

La Junta emitirá un aviso público si se reúne el día de las elecciones para considerar las extensiones del horario de votación. El público podrá escuchar la reunión de forma remota. La Junta Estatal puede extender el horario de votación en los sitios donde la votación se interrumpe durante al menos 15 minutos, pero la Junta puede extender la votación solo durante la interrupción y solo para los sitios afectados. Todos los votos emitidos después de las 7:30 p. m. serán votos provisionales, según la ley estatal. Si los tiempos de votación se extienden en cualquier lugar, esto puede retrasar el informe de resultados en todo el estado hasta que todos los votantes hayan emitido sus votos.

Una vez que las urnas cierran a las 7:30 p. m., el tablero se actualiza regularmente durante la noche de las elecciones a medida que las juntas electorales del condado informan los resultados al estado. La presentación de informes de resultados es un proceso laborioso que lleva tiempo. Los resultados de cada sitio de votación deben entregarse físicamente a la oficina de la junta electoral del condado bajo estrictos procedimientos de cadena de custodia. Luego, esos resultados deben verificarse y cargarse en el sistema de informes estatal. Para obtener más información, consulte Acerca del panel de resultados electorales.

