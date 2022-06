Ejecutivo de Atrium Health entre los más influyentes

Charlotte, NC.- Un ejecutivo de Atrium Health ha sido incluido por segundo año consecutivo en la lista de Modern Healthcare’s 2022 Top 50 Most Influential Clinical Executives.

Se trata del Dr. Scott Rissmiller, vicepresidente ejecutivo y director médico ejecutivo de Atrium Health Enterprise. Él forma parte de la prestigiosa lista de 50 ejecutivos clínicos más influyentes que allanan el camino hacia una mejor salud a través de su responsabilidad ejecutiva, cualidades de liderazgo, innovación, servicio comunitario y logros dentro y fuera de sus respectivas organizaciones.

“Estoy agradecido y honrado de recibir una vez más este reconocimiento, entre estos otros destacados líderes del cuidado de la salud”, dijo Rissmiller en un comunicado de Atrium Health.

“Mi selección es verdaderamente un reflejo de la obra maestra y la experiencia de los médicos de Atrium Health y otros profesionales médicos que atienden a nuestros pacientes todos los días. Juntos, hemos hecho de Atrium Health un lugar donde todos los que cruzan nuestras puertas pueden recibir atención de clase mundial, compasiva y que salva vidas”.

Dr. Scott Rissmiller, EVP and chief physician executive, has been named to @modrnhealthcr's Top 50 Most Influential Clinical Executives. Dr. Rissmiller was honored for his commitment to making Atrium Health the best place for clinicians to provide care. https://t.co/KT5o6kpB4F pic.twitter.com/sMpartoXvW

— Atrium Health (@AtriumHealth) June 20, 2022