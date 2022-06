Levine Children’s Hospital entre los mejores del país

Charlotte, NC.- Levine Children’s Hospital de Atrium Health está incluido por vez número 15 en la lista de los «Mejores hospitales para niños» de Estados Unidos que elabora US News & World Report.

El centro de salud está incluido entre los 50 mejores en siete especialidades y es el único hospital pediátrico en Charlotte en recibir esta destacada distinción, señala un comunicado de Atrium Health.

“Este reconocimiento habla de la dedicación de nuestros increíbles compañeros de equipo, que trabajan incansablemente para atender a nuestros pacientes más jóvenes, y sus familias, con una atención superior”, dijo Eugene A. Woods, presidente y director ejecutivo de Atrium Health.

“No se trata solo de encontrar las mejores y más seguras opciones de tratamiento para cada paciente individual, sino también de agregar un toque cálido y personal a cada experiencia. Eso es lo que diferencia a Atrium Health del resto”, agregó Woods.

El Levine Children’s Hospital recibió una clasificación nacional entre los 50 mejores en las siguientes especialidades:

La clasificación anual de los mejores hospitales para niños de US News ofrece orientación a los padres que buscan el mejor lugar para su hijo enfermo. Los 50 mejores centros médicos están clasificados en 10 especialidades.

Estos son los 10 mejores hospitales pediátricos del país, según la clasificación general de US News & World Report.

Las clasificaciones de los mejores hospitales para niños de 2022-2023 se crearon a partir de datos recopilados a través de una encuesta clínica enviada a casi 200 hospitales y una encuesta enviada a miles de médicos pediátricos en todo el país.

Más de 100 expertos médicos pediátricos proporcionaron información sobre qué información recopilar y cómo analizar los datos.

