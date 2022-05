Advocate Aurora Health y Atrium Health se fusionan

Charlotte, NC.- Atrium Health anunció los planes de fusionarse con Advocate Aurora Health creando un sistema líder de prestación de salud y bienestar.

La nueva organización tendrá una presencia combinada en Illinois, Wisconsin, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Alabama, señaló un comunicado de Atrium Health.

Las estimaciones indican que atenderá a 5,5 millones de pacientes, operará más de 1.000 sitios de atención y 67 hospitales. Además, empleará a más de 7.600 médicos y casi 150.000 compañeros de equipo, y tendrá ingresos anuales combinados de más de $27 mil millones.

La organización fusionada hará la transición a una nueva marca, Advocate Health. Las marcas Advocate Health y Atrium Health seguirán utilizándose en sus respectivos mercados locales.

Atrium Health infomró que la Escuela de Medicina de la Universidad de Wake Forest será el núcleo académico de la entidad combinada.

La nueva organización tendrá su sede en Charlotte, mientras continúa manteniendo una fuerte presencia organizacional en Chicago y Milwaukee.

