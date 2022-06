dos-muertos-a-tiros-en-charlotte

Charlotte, NC.- Dos muertos a tiros en hechos separados es el resultado de una noche de violencia armada en la ciudad de Charlotte.

La madrugada de este sábado mataron a una mujer cerca de The Plaza. El hecho ocurrió aproximadamente a las 2 am en 4100 Dinglewood Ave.

La identidad de la víctima no ha sido revelada. Tampoco se tiene claro el origen del tiroteo.

Miembros del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg encontraron a la mujer muerta en la calle.

La policía no identificó a algún sospechoso por los momentos. La investigación está abierta.

En otro hecho violento una persona perdió la vida el viernes en la noche en la ciudad de Charlotte.

Medic respondió a una emergencia en East Trade Street, cerca del Spectrum Center y el centro de tránsito CATS. El tiroteo ocurrió poco antes en el bloque 1000 de West Trade Street, pero las víctimas se alejaron del sitio.

Around 300 people demonstrated and marched in Uptown tonight following today's Roe v. Wade SCOTUS decision. Officers were able to divert traffic without any injuries or major incidents. The homicide on W. Trade is completely unrelated to any demonstrations.

— CMPD News (@CMPD) June 25, 2022