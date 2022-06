mataron-a-oficial-en-sc-durante-tiroteo

Spartanburg, SC.- Un oficial murió la noche del martes en un hospital después de haber sido baleado más temprano en el cumplimiento de su deber cuando atendía un incidente doméstico.

La víctima, identificada como Austin Derek Aldridge, de 25 años, recibió un disparo cuando se acercaba a una casa tras atender una llamada de emergencia en Chaffee Drive en el condado Spartanburg, Carolina del Sur.

Aldridge, perteneciente a la Oficina del Sheriff del Condado Spartanburg, fue trasladado rápidamente a un hospital pero no sobrevivió a las heridas.

The #YCSOFamily is heart broken right now hearing the tragic news from our brothers & sister at the #Spartanburg County Sheriff’s Office.

We at the @YCSO_SC know of this loss all too well.

Our condolences & prayers to the family & Deputies during this difficult time. #YCSONews pic.twitter.com/0Gea0pf9GZ

— York County Sheriff (@YCSO_SC) June 22, 2022