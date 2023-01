Adolescentes roban auto con niño de 4 años en su interior

Charlotte, NC.- Dos menores de edad robaron un automóvil con un niño de 4 años en su interior en la ciudad de Charlotte.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) ofreció algunos detalles del suceso. Los dos menores fueron arrestados después de una persecución y el niño de 4 años fue rescatado a salvo.

El hecho ocurrió el lunes después de las 6 pm, informó CMPD. Oficiales de Eastway Division respondieron a la emergencia después de que una persona denunció que su vehículo había sido robado con su hijo de 4 años adentro.

Amazing work by CMPD patrol officers, our Real Time Crime Center, and the Aviation Unit. Two juveniles were taken into custody after stealing a car with a 4-year-old child inside and leading officers on a pursuit. (1/2)

— CMPD News (@CMPD) January 17, 2023