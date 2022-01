Dos marines murieron en vuelco de camión militar

Onslow, NC.- El vuelco de un camión militar dejó un saldo mortal el miércoles en el condado Onslow, Carolina del Norte.

La Patrulla de Carreteras confirmó que el accidente dejó dos marines muertos. A otros 15 los trasladaron a un centro de salud.

El hecho se produjo en la tarde en la US 17. Las primeras versiones indican que el conductor del camión militar intentó girar y el vehículo volcó.

Ver más: Más de 400 accidentes durante clima invernal

Los 17 pasajeros, todos del 2º Grupo Logístico de Marines que tiene su base en Camp Lejeune, fueron expulsados de la parte de atrás del camión.

Un segundo vehículo militar que iba detrás golpeó a uno de los marines expulsados.

I send our deepest condolences to the family and friends of the U.S. Marines who lost their lives in a tragic accident today in Onslow County. We are so proud of our military heroes at Camp Lejeune and across North Carolina. Our prayers go out to them. – RC

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) January 19, 2022