Dos estudiantes hispanos muertos a tiros  

Durham, NC.- Dos estudiantes hispanos resultaron muertos a tiros y otro herido en la ciudad de Durham, informaron las autoridades. Un sospechoso está bajo custodia.

El hecho ocurrió en la intersección de Hudson Avenue y North Buchanan, cerca de la Escuela Intermedia Brodgen, el pasado martes en la noche.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Osmar Banegas (16), de primer año en Lakeview School, y Angel Canale (16), de primer año en Riverside High School, donde también estudia el joven herido, de quien no se conoce la identidad.

Por este caso se encuentra detenido Jorge Raúl Benítez-Mendoza, de 18 años, informó el Departamento de Policía de Durham, según medios locales.

The Durham Police Department is investigating a homicide near the intersection of Hudson Avenue and N Buchanan Boulevard. Currently Brogden Middle School is on secure status while police investigate. We will release more information as it becomes available. pic.twitter.com/cM7wD9hQNi

— DurhamPoliceNC (@TheDurhamPolice) March 22, 2023