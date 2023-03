Activada alerta Amber por bebé de nueve meses

Greensboro, NC.- Las autoridades emitieron una alerta Amber por un bebé de nueve meses desaparecido en la ciudad de Greensboro, Carolina del Norte.

El Departamento de Policía de Greensboro está buscando a Kayson Osiah Monk, el bebé de nueve meses.

Ver más: Buscan a sospechoso de asalto con cuchillo

La descripción publicada por NC Center For Missing Persons, detalla que el bebé es un varón de aproximadamente 1 pie y 6 pulgadas de largo y pesa 30 libras. Tiene cabello negro y rizado, y ojos marrones. Vestía una camisa blanca, pantalón gris y chaqueta gris.

#AMBERAlert!

Both photos shown are of Kayson. He was last seen in Greensboro, #NorthCarolina on March 23, 2023. He may be in the company of an adult male relative. They may be traveling in a burgundy or red Saturn Vue with a broken rear window.https://t.co/MzahN5f7Qu

— National Center for Missing & Exploited Children (@MissingKids) March 24, 2023