Desgravación fiscal estatal para víctimas de Ian

Charlotte, NC.- El Departamento de Ingresos de Carolina del Norte (NCDOR, por sus siglas en inglés) anunció que la desgravación fiscal estatal está disponible para las víctimas del huracán Ian.

El NCDOR no evaluará ciertas multas por presentación tardía y pago tardío de licencias, declaraciones o pagos vencidos desde el 28 de septiembre de 2022 hasta el 15 de febrero de 2023, si se obtiene la licencia, se presenta la declaración o se paga el impuesto por 15 de febrero de 2023.

La fecha de presentación de la declaración, originalmente o en virtud de una prórroga sin tener en cuenta la declaración de catástrofe, sigue siendo la misma.

La semana pasada el Servicio de Impuestos Internos anunció que los afectados por Ian en Carolina del Norte recibirán alivio tributario y tendrán plazo hasta el 15 de febrero de 2023, para presentar varias declaraciones y pagos de impuestos.

The N.C. Department of Revenue (NCDOR) announced today that state tax relief is available to victims of Hurricane Ian in North Carolina. For more information please visit https://t.co/hdtIaLv9iW. #HurricaneIan #Taxes #NCDOR pic.twitter.com/qSJNJpUu2U

— N.C. Dept of Revenue (@NCDOR) October 7, 2022