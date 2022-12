declarado-culpable-oficial-de-cmpd

Charlotte, NC.- Un oficial de CMPD fue declarado culpable de arrollar y matar a una persona hace cinco años cuando se dirigía a Uptown Charlotte en respuesta a una llamada por un accidente.

Después de cuatro horas de deliberación, el jurado declaró culpable de un delito menor de muerte por vehículo a Phillip Barker, oficial del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

En julio de 2017, arrolló Barker con su patrulla a James Short, de 28 años.

El oficial conducía cerca de las 3:30 am por en East Morehead Street por una emergencia en referencia a un accidente. Iba a 100 mph en una zona de 35 mph. Llevaba encendidas las luces y la sirena de la patrulla.

En el camino arrolló a James Short, un estudiante de Central Piedmont Community College, que cruzaba la calle en una zona no permitida. Según la autopsia, el alcohol en la sangre de Short era aproximadamente tres veces el límite legal.

