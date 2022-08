Becas para beneficiarios de DACA, TPS e indocumentados

Charlotte, NC.- Golden Door Scholars abrió el proceso para la aplicación de becas universitarias para beneficiarios de DACA, TPS e indocumentados.

La solitud de la beca se puede hacer hasta el 23 de octubre (23:59 hora del este), según publicó la organización en su sitio web.

Podrán aprovechar estas becas las personas seleccionadas que estén interesadas en seguir una de las siguientes carreras: ingeniería de software, enfermería, análisis de datos, análisis de negocios y marketing digital. Las carreras populares que se alinean con estas trayectorias profesionales incluyen negocios, matemáticas, estadística, informática, ciencia de datos, enfermería, etc.

Los beneficiarios recibirán fondos para un título de cuatro años en universidades asociadas de Golden Door. También tendrán acceso a mentores y apoyo profesional.

La organización estudiará casa por caso cuando un aspirante requiera una beca para una universidad no asociada.

En este enlace puede aplicar directamente. Las becas comenzarán a partir del otoño de 2023.

Golden Door Scholars tiene como principio que el estatus migratorio no debe determinar la oportunidad. La organización tiene como misión interrumpir permanentemente la pobreza intergeneracional y aumentar la diversidad en la fuerza laboral al preparar a los estudiantes indocumentados para carreras sostenibles y de altos ingresos.

