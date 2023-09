Consigue gratis sillas de autos para niños

Charlotte, NC.- Las autoridades en Carolina del Norte realizarán un evento en el que entregarán gratis sillas de autos para niños.

La actividad formará parte de la Semana de la Seguridad de los Niños Pasajeros, del 17 al 23 de septiembre, incluirá la participación de técnicos nacionales certificados quienes harán inspecciones de forma gratuita para asegurarse de que los niños estén en asientos apropiados para su edad y correctamente instalados.

Ver más: Asiento de seguridad en el automóvil puede salvar la vida de su hijo

El comisionado de seguros, Mike Causey, se unió a la directora Safe Kids del condado Pitt, Ellen Walston, y al director del programa de seguridad vial del gobernador de Carolina del Norte, Mark Ezzell para la celebración de esta Clínica de Seguridad de los Niños Pasajeros.

La clínica se llevará a cabo el lunes 18 de septiembre de 10 am a 1 pm en el estacionamiento de Kohl’s en Greenville (3501 Galleria Dr.).

To kick off Child Passenger Safety Week next week, we're teaming with @NC_GHSP and Safe Kids Pitt County for a Child Passenger Safety Clinic on Monday, Sept. 18, at the Kohl’s parking lot in Greenville!

DETAILS: https://t.co/eLyIvtXaHr@wnct9 @wcti12 @witn @reflectornews pic.twitter.com/ytec8GRFJ8

— NC_OSFM (@NC_OSFM) September 15, 2023