conoce-el-primer-programa-de-subvenciones-de-equidad-digital

Charlotte, NC.- Carolina del Norte cuenta ahora con el primer programa de subvenciones de equidad digital, según anunció el gobernador Roy Cooper.

El programa ayudará a pagar Internet de alta velocidad, obtener dispositivos digitales y acceder a recursos de alfabetización digital.

La Oficina de Equidad y Alfabetización Digital del Departamento de Tecnología de la Información estará al frente del programa que invertirá $24 millones en dos fases. Los fondos federales provienen de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense.

La primera fase del programa invertirá $10 millones para apoyar entre 10 y 15 entidades gubernamentales estatales para desarrollar y expandir programas de inclusión digital.

Los solicitantes incluyen agencias gubernamentales, universidades, escuelas, entre otros. A cada beneficiario se le otorgará un máximo de $2 millones para un proyecto que debe completarse para fines de 2024.

Las solicitudes se aceptarán hasta el 28 de octubre. Las sesiones informativas se llevarán a cabo el 4, 10 y 20 de octubre. Detalles adicionales AQUÍ.

