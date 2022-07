Conoce cómo funciona el gobierno de Kannapolis

Kannapolis, NC.- La Ciudad de Kannapolis ofrece a sus residentes la posibilidad de conocer en detalle cómo funciona el gobierno local.

Para esto, llama a sus ciudadanos a registrarse en los programas que permitirán conocer los entresijos de los departamentos, el presupuesto municipal, entre otras cosas.

Las opciones de programas para conocer el gobierno de Kannapolis están abiertas para otoño, pero hay que registrarse pronto para obtener un espacio.

El primer programa es Kannapolis 101. Ofrece a los residentes una mirada detrás de las escenas de cómo funciona su gobierno local de la ciudad.

Este programa especial de nueve semanas comienza el martes 13 de septiembre y continúa cada martes hasta el 14 de noviembre. Las clases se imparten de 6 am 8:30 pm en varias instalaciones de la Ciudad. El programa es gratuito, y se da prioridad a los residentes de Kannapolis.

Kannapolis 101 temas incluyen:

