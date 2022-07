conciertos-al-aire-libre-en-kannapolis

Kannapolis, NC.- Los conciertos al aire libre son una gran oportunidad de recreación que ofrece la ciudad de Kannapolis para sus residentes y visitantes.

Esta semana a partir del jueves 14 de julio habrá conciertos diarios hasta el domingo 17 de julio.

Los eventos musicales totalmente gratuitos forman parte de Discover Fun en Kannapolis, informó la Ciudad en un comunicado enviado a Progreso Hispano News.

Las actividades se llevan a cabo en el centro de Kannapolis. Hay conciertos en Village Park y Veterans Park.

En la programación destacan las superestrellas del country Sammy Kershaw y Tracy Lawrence quienes actuarán este fin de semana.

