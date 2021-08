Condado de Mecklenburg celebrará tres reuniones comunitarias sobre el covid-19

Condado de Mecklenburg, NC.- Los residentes de este condado están invitados a participar en una de las tres próximas reuniones virtuales, que celebrará el grupo de trabajo para la Recuperación y Renovación, tras el covid-19 durante la semana del 24 de agosto del 2021.

Asimismo, el grupo de trabajo busca recibir opiniones y aportes. Sobre las recomendaciones preliminares que creó en relación con los esfuerzos del condado para la recuperación y la renovación tras el covid-19.

De manera que, para visualizar el informe completo sobre las recomendaciones del grupo de trabajo, visite https://mecknc.gov/COVIDTaskforce/.

Estas son las fechas de las reuniones:

Martes, 24 de agosto de 6:00 a 7:30 p. m.: https://meck.co/3ArhJWF.

Miércoles, 25 de agosto de 6:00 a 7:30 p. m.: https://meck.co/3j4AlGo *(español)*.

Jueves, 26 de agosto de 6:00 a 7:30 p. m.: https://meck.co/3s5PlX2.

THREE more (virtual) opportunities to hear about the COVID-19 Task Force's drafted recommendations to help our community. Attend an English town hall tonight or Thursday (8/26). Spanish is on Wednesday (8/25) » https://t.co/94Rp0GurYg pic.twitter.com/ymIkL81K0w

— Mecklenburg County (@MeckCounty) August 24, 2021