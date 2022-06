Cómo afecta a NC la decisión de la Corte Suprema sobre el aborto

Charlotte, NC.- El fiscal general de Carolina del Norte, Josh Stein, se pronunció ante la decisión de la Corte Suprema sobre el aborto y explicó qué implicaciones tiene en el estado.

El viernes la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el caso Roe contra Wade y eliminó el derecho constitucional al aborto.

Sin embargo, en Carolina del Norte, el fiscal general explicó en un comunicado que las mujeres “todavía tienen el derecho legal de abortar en nuestro estado”.

“La ley del estado de Carolina del Norte protege las libertades reproductivas de las mujeres, incluso después de que la Corte Suprema (con su decisión) despojó a las mujeres de su derecho al aborto en virtud de la Constitución al anular Roe v. Wade”, garantizó Stein.

El fiscal general dijo que Roe v. Wade protegió a las mujeres embarazadas contra las leyes que impedirían o reducirían indebidamente el acceso a los servicios de aborto hasta el punto de la viabilidad fetal.

Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema que revoca Roe no restringe el acceso a los abortos en Carolina del Norte que están expresamente permitidos por la ley estatal, insistió.

