Grandes empresas de Estados Unidos responden al veto del aborto

Nueva York, NY.- Grandes empresas de Estados Unidos ofrecieron a sus trabajadores reembolsar los gastos del viaje para acceder a un aborto legal dentro de Estados Unidos, luego del fallo del Tribunal Supremo que eliminó el derecho al aborto.

Empresas como JPMorgan Chase, Walt Disney, Netflix, Meta entre otras firmas se pronunciaron, inclusive, desde mucho antes cuando se filtró un borrador sobre la decisión irrevocable de la eliminación del aborto en Estados Unidos.

Esta decisión del Supremo de Estados Unidos le da la autoridad y determinación a que cada Estado de Estados Unidos, decida lo que mejor le corresponda en la temática del aborto. Por el momento se han aprobado vetos y restricciones; donde algunos pueden ser penados con prisión.

Por su parte, JPMorgan Chase, considerado el banco más grande de Wall Street, ofreció a sus empleados prestaciones adicionales en el seguro médico. Con la finalidad de acceder a servicios que requieren viajar a otro estado, exactamente, para un «aborto legal».

