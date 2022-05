CMPD recauda fondos para olimpiadas especiales  

Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) participó en la Torch Run para recaudar fondos a beneficio de los Special Olympics North Carolina.

Este jueves en la mañana los oficiales se unieron a la carrera de dos millas que inició en el Law Enforcement Center y terminó en el Bank of America Stadium.

El tradicional evento es la mayor campaña anual de concientización pública y recaudación de fondos de base para las Olimpiadas Especiales.

Ver más: CMPD busca contratar más mujeres en el departamento

Conocidos como los Guardianes de la Llama, los miembros del orden público y los atletas llevan la Llama de la Esperanza a la Ceremonia de Apertura de las Olimpiadas Especiales.

@CMPD is honored to be part of the final leg of this year's torch run for the @SpecialOlympics 2022 USA Games! A 2 mile relay kicks off tomorrow at the Law Enforcement Center at 9:30 a.m., ending with a ceremony at 10 a.m. at BOA Stadium. #clt #cltnews

— CMPD News (@CMPD) May 25, 2022