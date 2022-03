CMPD busca contratar más mujeres en el departamento

Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD) busca contratar más mujeres para equilibrar la cantidad de personas en cargos de género masculino y femenino.

El martes en el Día de la Mujer CMPD dio un paso hacia su objetivo. El departamento organizó una jornada de puertas abiertas para el reclutamiento.

La idea era buscar contratar más mujeres. Y sí, varias de ellas se hicieron presentes con la intención de hacer carrera policial.

Ver más: Women’s History Month en NC celebra logros de la mujer

WBTV News reseñó parte de los que fue la jornada. En el departamento aproximadamente el 15% de los oficiales son mujeres, según el medio de comunicación.

Today is #InternationalWomensDay! What better way to celebrate than to join our recruitment team for an open house event. Come out and learn more about #CMPD! #clt #CharlotteNC #lawenforcement pic.twitter.com/DbdJX8m2o3

— CMPD News (@CMPD) March 8, 2022