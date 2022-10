Claves para votación anticipada

Charlotte, NC.- El proceso de votación anticipada ya está en curso en Carolina del Norte. Los electores tienen hasta el 5 de noviembre para ejercer su derecho bajo esta modalidad.

El 8 de noviembre son las elecciones de medio término en Estados Unidos. La votación anticipada ha cobrado gran protagonismo en los eventos comiciales.

En Carolina del Norte, el 65% de los electores utilizó este método en los comicios de 2020 para emitir su voto.

En todo el estado hay 359 sitios de votación anticipada, un 17 % más que los 307 de las elecciones intermedias de 2018.

“Los funcionarios electorales bipartidistas que trabajan en cada sitio de votación anticipada están preparados para un proceso de votación sin problemas y para garantizar que se cuenten las boletas de todos los votantes elegibles”, expresó Karen Brinson Bell, directora ejecutiva de State Board of Elections.

Early voting sites and schedules for the Nov. 8 general election (PDF) are available here: https://t.co/QSvB4NE0DE

You can also use the One-Stop Voting Site Search: https://t.co/LXHdmrw7Fr

In-person early voting begins Oct. 20. #YourVoteCountsNC https://t.co/0VVUzdeOmd

— NCSBE (@NCSBE) October 13, 2022