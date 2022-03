Charlotte, NC.- El Departamento de Transporte de Carolina del Norte establecerá un cierre de rampas en Statesville Avenue, en el norte de Charlotte, debido a trabajos de rehabilitación a partir del próximo viernes.

El cierre afectará dos rampas desde las carreteras interestatales 85 y 77 hasta Statesville Avenue.

Un comunicado del Departamento de Transporte indica que comenzará el viernes 25 de marzo a las 9 pm y se prolongará hasta el lunes 11 de abril a las 6 am.

Ver más: Cierre en Central Avenue por tubería rota

Durante este periodo las cuadrillas removerán y reconstruirán de manera segura la superficie de concreto existente en las rampas.

Reminder:

🚧 Ramp closures start Friday night affecting access from I-77/I-85 North to Statesville Ave.

➡️ More details: https://t.co/W1hGcOWMGD pic.twitter.com/tON206zavD

— NCDOT Charlotte Area (@NCDOT_Charlotte) March 22, 2022