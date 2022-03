Cierre en Central Avenue por tubería rota

Charlotte, NC.- Una tubería rota es la causa del cierre en Central Avenue este jueves, según informó Charlotte Water.

La información oficial indica que una tubería principal se averió y el agua inundó parte de la importante avenida.

El cierre de Central Avenue es exactamente entre Hawthorne Lane y Lamar Avenue, al frente del bar The Thirsty Beaver. La vía quedó reducida a un carril en ambas direcciones.

La avería deja sin suministro de agua a la cuadra 1200 mientras dura la reparación de la tubería de 12 pulgadas.

#clttraffic Central Avenue (1200 block, between Hawthorn Lane and Lamar Ave) – Two lanes closed for a water main break. Use Parkwood Ave or 7th Street as an alternate. pic.twitter.com/MiLwuRWrId

— Charlotte Water💧 (@CLTWater) March 10, 2022