Charlotte, NC.- “Histórica”, así calificó Charlotte Water la rotura de una tubería principal el lunes que dejó a zonas de Queen City sin suministro de agua o con baja presión.

La rotura se produjo en una tubería en Remount Road y enormes cantidades de agua salían a presión hacia la superficie.

Angela Charles, directora de Charlotte Water, dijo que el evento es uno “uno de los más graves” que ha ocurrido en 30 años que lleva en la organización. “Esto fue histórico», dijo en un conferencia desde Chicago, donde recibirá un premio.

Ver más: Recomiendan hervir el agua a afectados por rotura de tubería

La tubería averiada tiene 36 pulgadas de ancho y fue instalada en 1955. La empresa está trabajando para recuperar el suministro totalmente en todas las zonas afectadas.

«Esta tubería es de hormigón pretensado», dijo Charles. «Ha durado al menos 60 años. Un buen punto de referencia, cuando ponemos algo en el suelo, si dura entre 30 y 50 años, es que lo está haciendo bien. No estamos seguros de que la edad fuera la causa, pero la edad puede ser un factor».

Thank you for your patience as we continue to monitor the situation; a full update is available here: https://t.co/TtlW80tsb9. If experiencing discolored water in your home, please run cold water for 10-15 mins. If discolored water continues call 311 & we will flush nearby lines. pic.twitter.com/MztWm13xYY

— Charlotte Water💧 (@CLTWater) October 19, 2021