cerrada-playa-de-lake-norman

Charlotte, NC.- Una playa de Lake Norman estará cerrada este sábado en el inicio del fin de semana del Labor Day, informaron las autoridades.

Se trata de Ramsey Creek Beach que no abrirá al público el 2 de septiembre debido a niveles elevados de bacterias, dijo el condado Mecklenburg en un breve comunicado.

Ver más: Entretenimiento del Labor Day Weekend

El condado informó que realizará nuevas pruebas diariamente y las actualizaciones sobre fechas de cierre adicionales para el fin de semana se basarán en estos resultados.

