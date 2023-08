Opción fin de semana: Entretenimiento del Labor Day Weekend

Charlotte, NC.- Con el esperado fin de semana del Labor Day a la vuelta de la esquina es el momento de planificar una escapada familiar en el área de Charlotte.

El área ofrece una gran cantidad de actividades y entretenimiento para todos los gustos.

Ver más: Opción fin de semana: Vibrante exhibición de autos clásicos

La escena cultural, la aventuras al aire libre, festivales y desfiles son algunos de los eventos a los que puedes asistir y disfrutar de una experiencia única.

El popular festival Matthews Alive regresará del 1 al 4 de septiembre de 2023 en Matthews. El evento anual ofrece música en vivo, atracciones, juegos, mercado de artesanías, comida y bebida. Se apoya a organizaciones sin fines de lucro y se destaca por su desfile del Día del Trabajo (sábado). La entrada es gratuita, pero se requieren boletos para atracciones. Más detalles AQUÍ

Dirección: Stumptown Park – 102 S Trade St, Matthews, NC 28105

Three weeks and counting!! Check out these highlights! Can't wait to see you! https://t.co/B2M0ToSnud for details pic.twitter.com/K7yT9kSsPH

— Matthews Alive (@MatthewsAliveNC) August 10, 2023