Greensboro, NC.- Una tradicional caminata y festival en unión de los inmigrantes está prevista para este fin de semana en Greensboro, Carolina del Norte.

Se trata de «Unity Walk and Festival», un evento gratuito que organizan diferentes organizaciones que apoyan a la comunidad inmigrante.

La celebración será el sábado 27 de agosto. La caminata, pautada para las 10 am, comenzará y terminará en LeBauer Park en el centro de Greensboro.

El festival se llevará a cabo en el mismo lugar desde 12 m hasta las 3 pm.

Los organizadores invitan a todo la comunidad a participar en esta caminata y festival en unión de los inmigrantes. Habrá actuaciones en directo, actividades, comida y mucho más para el disfrute de los asistentes.

El evento busca visibilizar a las miles de personas de otros países que hacen vida en la ciudad de Greensboro.

Entre las organizaciones que apoyan la celebración de «Unity Walk and Festival» se encuentran: El Pueblo, Reading Connections, Asheboro Latinxs Services, North Carolina African Services Coalition, Church World Service Greensboro, Triad Health Project, Faith Action International House, New Arrivals Institute y The Center for New North Carolinians.

Para más información visita la pagina de Facebook de Unity Walk and Festival.

