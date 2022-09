Buscan aprobación para nuevo hospital en Harrisburg

Charlotte, NC.- La construcción de un nuevo hospital en Harrisburg que funcionaría como satélite en el condado Cabarrus es un planteamiento que hizo la Autoridad Hospitalaria de Charlotte-Mecklenburg al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte.

Esta solicitud, llamada certificado de necesidad, debe pasar por ciertos procesos antes de ser aprobada.

El proyecto del nuevo hospital Atrium Health Harrisburg permitiría reubicar 24 camas de cuidados intensivos y un quirófano de Atrium Health Cabarrus. También reemplazar y reubicar un escáner fijo de imágenes por resonancia magnética de Atrium Health MRI.

Los detalles de esta solicitud los hizo público el Departamento de Salud y Servicios Humanos en un comunicado.

Buscan construir nuevo hospital en Harrisburg

El departamento indicó que el proyecto tiene un costo $ 85,8 millones. De aprobarse, se completaría en diciembre de 2025.

Como parte del proceso habrá una audiencia pública para este proyecto el 17 de octubre a las 10 am en el auditorio de la Biblioteca del Condado Cabarrus, 27 Union St. N, Concord, NC 28025.

Los comentarios también se pueden hacer por escrito en la Healthcare Planning and Certificate of Need Section a más tardar a las 5:00 p. m. del 3 de octubre.

Por correo electrónico (como un archivo adjunto) a DHSR.CON.Comments@dhhs.nc.gov.

Además, se pueden enviar por correo a Healthcare Planning and Certificate of Need Section, Division of Health Service Regulation en 2704 Mail Service Center, NC 27699-2704.

