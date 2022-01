Charlotte, NC.- Bank of America, con sede en Charlotte, anunció cambios en sus servicios, incluida la reducción de cargos por sobregiro.

El banco, uno de los más importantes del país, publicó un comunicado en su sitio web con detalles de los cambios que calificó de “significativos”.

La medida más inmediata es la eliminación de los cargos por fondos insuficientes (NSF). Ésta entrará en vigor a partir de febrero.

Bank of America reduce cargos por sobregiro

Otra gran medida del banco será reducir los cargos por sobregiro de $35 a $10 a partir de mayo.

La compañía también eliminará la tarifa de transferencia asociada con su servicio de protección contra sobregiros Balance Connect™ en mayo.

