Bank of America y Zelle en línea registraron falla este viernes

Nueva York, NY.- La banca en línea de Bank of America (BoFA) fue inaccesible para muchos usuarios, este viernes, donde más de 12.000 clientes informaron problemas en Down Detector.

Según le BoFA, las cuentas de usuario estaban seguras a pesar de la interrupción del sistema. Sin embargo, el banco publicó un mensaje en su sitio web diciendo que está investigando el problema, pero haciendo énfasis a los clientes que sus cuentas están seguras.

Un portavoz del BofA declaró, «Somos conscientes de que algunos clientes están experimentando lentitud al intentar acceder a la información de la cuenta».

También aseguró que, «Estamos trabajando para mejorar la situación lo antes posible. La información del cliente permanece segura».

Hi. We noticed you tagged us on your twitter post, our social care team is here to help. If you need help with an account related concern/inquiry let us know by clicking the link below to connect with us. ^alex https://t.co/CoOXedUuUC

— Bank of America Help (@BofA_Help) October 1, 2021