Autoridades de NC instan a «combatir la picadura» de insectos

Charlotte, NC.- El Department of Health and Human Services (NCDHHS) insta a los habitantes de Carolina del Norte a «Combatir la picadura» de insectos con repelentes y otras técnicas de prevención con el fin de evitar enfermedades que transmiten las garrapatas y mosquitos.

El NCDHHS tomando en cuenta que el clima más cálido está en camino hace este llamado para reducir el riesgo de contraer estas enfermedades de transmisión por picaduras. De hecho, para el año 2022 hubo al menos 700 casos de enfermedades transmitidas por insectos.

Parte de los anuncios del NCDHHS es el regreso de la campaña Fight the Bite para también robustecer el Mes de Concientización sobre las Garrapatas y los Mosquitos de abril. Estas campañas pretenden hacer eco entre los habitantes de Carolina del Norte sobre los peligros de las enfermedades transmitidas por estos insectos.

Por ejemplo, Alexis M. Barbarin, Ph.D., entomólogo de salud pública del estado de Carolina del Norte declaró, «Las garrapatas y los mosquitos están por todas partes en Carolina del Norte y sus picaduras pueden causar enfermedades graves».

En este sentido, aprovechó para hacer un llamado a la comunidad en general, «Alentamos a todos los habitantes de Carolina del Norte a explorar el aire libre. Pero que lo hagan de manera segura y tomen medidas de protección como usar DEET u otros repelentes aprobados por la EPA».

With warmer weather on the way, the North Carolina Department of Health and Human Services urges North Carolinians to "Fight the Bite" by taking measures to reduce their risk of tick- and mosquito-borne diseases.

